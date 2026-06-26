Un violento episodio ocurrido este jueves por la tarde en la ciudad de Bolívar terminó con un joven hospitalizado tras ser atacado por un grupo de personas que, según las primeras informaciones, lo golpeó con un martillo.

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La víctima fue identificada como Agustín Silverio, quien se encontraba realizando tareas laborales en una vivienda ubicada sobre la calle Balcarce, a la altura del 450, cuando fue sorprendido por un grupo integrado por entre cuatro y cinco personas.

De acuerdo con la información relevada, los agresores utilizaron distintos elementos para atacarlo, entre ellos un martillo con el que le habrían provocado severos golpes en la cabeza y en uno de sus brazos.

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Tras recibir las primeras asistencias en el lugar, Silverio fue trasladado al Hospital Capredoni, donde permanece internado en observación y bajo vigilancia médica.

Mientras avanzaban las actuaciones, la cuadra donde ocurrió el ataque permanecía cercada con custodia policial para preservar la escena. Sobre la vereda aún podían observarse elementos de albañilería y el martillo que habría sido utilizado durante la agresión.

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Según pudo reconstruir “Diario La Mañana”, el joven se encontraba consciente al momento de ser asistido y habría manifestado a los investigadores que logró reconocer al menos a uno de los atacantes.

Hasta el momento no fueron informados los motivos del violento episodio y la investigación continúa para identificar a todos los responsables y determinar las circunstancias en que se produjo el ataque.