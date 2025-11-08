Brutal choque en el Puente Avellaneda: tres personas están internadas en grave estado
Ocurrió en la subida del paso sobre nivel, bajo una calzada húmeda. La colisión fue tan violenta que ambos autos quedaron destruidos y la Policía debió cortar el tránsito.
Tres personas —dos hombres y una mujer— permanecen internadas en grave estado en el Hospital Argerich tras un choque frontal entre dos autos ocurrido este sábado por la mañana en la subida del Puente Nicolás Avellaneda, a la altura de la calle Suárez, en el límite entre el barrio porteño de La Boca y el partido bonaerense de Avellaneda.
El impacto, registrado sobre una calzada húmeda, dejó una escena de destrucción total en ambos vehículos. Efectivos de la Policía de la Ciudad debieron interrumpir la circulación en el tramo afectado mientras trabajaban los equipos de emergencia.
Uno de los rodados involucrados fue un Chevrolet Astra, conducido por un hombre mayor de edad que quedó atrapado en el interior del vehículo. Fue rescatado por Bomberos de la Ciudad y trasladado en tabla rígida al hospital con diagnóstico de politraumatismo.
El segundo vehículo, un Nissan Tiida, era ocupado por otro hombre adulto que fue hallado inconsciente pero con signos vitales. También fue derivado al Argerich con heridas múltiples.
Según informó Clarín, en ese mismo auto viajaba una mujer mayor de edad, que también quedó inconsciente tras el impacto. Los bomberos realizaron maniobras de rescate para liberarla y fue trasladada al mismo centro de salud, donde ingresó con politraumatismos.
Hasta el momento, las causas del siniestro se encuentran bajo investigación. La hipótesis principal apunta a la pérdida de control por el pavimento resbaladizo, aunque no se descarta exceso de velocidad.
