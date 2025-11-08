Tres personas —dos hombres y una mujer— permanecen internadas en grave estado en el Hospital Argerich tras un choque frontal entre dos autos ocurrido este sábado por la mañana en la subida del Puente Nicolás Avellaneda, a la altura de la calle Suárez, en el límite entre el barrio porteño de La Boca y el partido bonaerense de Avellaneda.

Ads

El impacto, registrado sobre una calzada húmeda, dejó una escena de destrucción total en ambos vehículos. Efectivos de la Policía de la Ciudad debieron interrumpir la circulación en el tramo afectado mientras trabajaban los equipos de emergencia.

Uno de los rodados involucrados fue un Chevrolet Astra, conducido por un hombre mayor de edad que quedó atrapado en el interior del vehículo. Fue rescatado por Bomberos de la Ciudad y trasladado en tabla rígida al hospital con diagnóstico de politraumatismo.

Ads

El segundo vehículo, un Nissan Tiida, era ocupado por otro hombre adulto que fue hallado inconsciente pero con signos vitales. También fue derivado al Argerich con heridas múltiples.

Choque mas temprano; sigue //



Puente Nicolás Avellaneda cerrado al Tránsito en ambos sentidos por siniestro pic.twitter.com/6kQ3OOTdkk — Solo Tránsito↗ (@solotransito) November 8, 2025

Según informó Clarín, en ese mismo auto viajaba una mujer mayor de edad, que también quedó inconsciente tras el impacto. Los bomberos realizaron maniobras de rescate para liberarla y fue trasladada al mismo centro de salud, donde ingresó con politraumatismos.

Ads

Hasta el momento, las causas del siniestro se encuentran bajo investigación. La hipótesis principal apunta a la pérdida de control por el pavimento resbaladizo, aunque no se descarta exceso de velocidad.