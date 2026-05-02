Lo que empezó como una reunión entre amigos en la localidad platense de Los Hornos, con música y alcohol, se convirtió más tarde en una escena de horror. Una discusión derivó en una puñalada mortal, cuando la víctima Luis Alberto Cubilla, de 29 años, murió desangrado tras recibir una herida en el pecho.

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El episodio ocurrió en la zona de 72 bis entre 142 y 143, donde unas veinte personas se habían reunido para celebrar de manera improvisada. Con el correr de las horas el consumo de alcohol fue en aumento y también las tensiones. En ese contexto, se produjo un altercado entre la víctima y otro joven, identificado como Pablo Alexis Ayala, de 22 años.

De acuerdo a las fuentes citadas por El Día, todo se desencadenó cuando comenzaron los empujones y golpes en medio de una ronda en la que varios bailaban. La situación, lejos de desactivarse, escaló rápidamente. Testimonios incorporados a la causa dan cuenta de que algunos presentes incluso incentivaban la pelea, lo que agravó el cuadro.

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En medio del forcejeo, Cubilla recibió una puñalada en la zona del pecho, a la altura de la axila izquierda, comenzó a sangrar de manera abundante y en cuestión de segundos se desvaneció. Desesperados, varios de los asistentes lo trasladaron en un auto particular a la UPA de Los Hornos. Durante el trayecto, según indicaron fuentes, Luis aún presentaba signos vitales. Sin embargo, al arribar al centro de salud, su estado era grave. Minutos después, los médicos confirmaron su muerte.

En paralelo, un llamado al 911 alertó sobre disturbios en la zona. Al arribar, efectivos policiales se encontraron con un escenario caótico: vecinos denunciaban daños en viviendas y un joven era perseguido por un grupo que lo señalaba como el autor del ataque. En ese contexto, el sospechoso reconoció espontáneamente su participación en el hecho, lo que derivó en su inmediata aprehensión.

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El principal sospechoso fue detenido en el lugar y quedó imputado por el delito de homicidio. Según se estableció en las primeras actuaciones judiciales, habría utilizado un cuchillo para cometer el ataque, aunque el arma aún no fue encontrada pese a los rastrillajes realizados en la zona.

La investigación quedó en manos de la UFI N°8 de La Plata, a cargo del fiscal Martín Almirón.