Una joven terminó internada en el Hospital Rossi de La Plata tras ser brutalmente golpeada durante una pelea a la salida de un boliche ubicado en pleno centro de la ciudad. Según informó el medio local 0221, el hecho ocurrió en la madrugada del viernes, en la zona de 49 entre 6 y 7, un punto neurálgico de la vida nocturna platense.

Según testigos, la víctima recibió múltiples patadas en la cabeza y en las costillas mientras permanecía tirada en el suelo, indefensa. Las imágenes que circularon en redes sociales muestran cómo otros jóvenes presenciaban la golpiza y hasta la grababan con sus celulares, sin intentar detener la agresión.

La joven fue trasladada al Hospital Rossi, donde permaneció internada por lesiones en la cabeza y el torso. Una amiga suya, que también fue atacada, sufrió heridas leves.

La madre de una de las víctimas confirmó que realizaron la denuncia policial y reclamó medidas concretas para evitar que se repitan episodios de violencia juvenil a la salida de los boliches.

El caso quedó bajo investigación para determinar quiénes participaron del ataque. Las autoridades analizan los videos difundidos en redes y las cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes fueron difundidas en las últimas horas por la cuenta de X @Hechosanderecho.

