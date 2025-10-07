Un violento asalto sacudió la tranquilidad de la zona rural de San Andrés de Giles, en la provincia de Buenos Aires. El viernes por la noche, tres delincuentes irrumpieron en la vivienda de un hombre de 66 años. Según relató Ariel Hure, concejal de San Andrés de Giles, en una entrevista con FM Vall, los agresores llegaron en una camioneta y uno de ellos descendió portando una ametralladora, mientras que los otros dos lo hicieron con una pistola 9mm y una picana eléctrica.

Los delincuentes, aparentemente informados sobre una reciente indemnización que había recibido la víctima, lo sometieron a una brutal tortura. Utilizaron la picana para golpearlo y, antes de retirarse, lo ataron de pies y manos con alambre. Afortunadamente, logró pedir ayuda a una remisera, quien lo encontró al día siguiente fuera de la casa. Aunque sufrió lastimaduras y problemas de circulación debido a las ataduras, se recupera favorablemente.

Los delincuentes se llevaron diversos objetos de valor, incluyendo un encendedor de oro, una linterna, una garrafa, una heladera, dinero en efectivo y varios lechones que mataron en el lugar. Ariel Hure destacó la rápida intervención de la policía y el Ministerio de Seguridad bonaerense, expresando su confianza en que la investigación avance y se logre dar con los responsables de este grave hecho.

