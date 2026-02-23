El gobierno bonaerense suspendió por 60 días el cobro de cuotas del programa Buenos Aires CREA y prorrogó por el mismo plazo el vencimiento de las obligaciones correspondientes. Además se suspendió la emisión y gestión de intimaciones de pago por deudas que registren los adjudicatarios alcanzados por la medida.

El programa fue diseñado para que los bonaerenses puedan refaccionar, mejorar o ampliar sus viviendas a tasa subsidiada.

La medida fue establecida por el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (IVBA) a través de la resolución 320, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

El programa fue creado en 2022 con el objetivo de facilitar el acceso al crédito para la reforma, refacción y ampliación de viviendas en la provincia de Buenos Aires. Su implementación se instrumentó a través del Profide, en el marco del Plan Provincial de Infraestructura y benefició a miles de bonaerenses.

Con la disolución del Fondo Fiduciario, el Instituto de la Vivienda absorberá las tareas, obras en ejecución y operatorias que estaban a cargo del fiduciario. En ese contexto, y mientras el Poder Ejecutivo avanza en las acciones operativas, técnicas, financieras y administrativas necesarias para la liquidación del fondo, se consideró prudente establecer una suspensión transitoria del recupero de los créditos, que actualmente se encuentran en distintas etapas de ejecución.

