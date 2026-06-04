Bullrich contra el 'partido feminista': "Un asesino o violador no debe recibir un curso de género, su lugar es la cárcel"
En el marco del Ni Una Menos, la Senadora libertaria y ex Ministra de Seguridad salió a indicar que con la gestión Milei bajaron los femicidios y criticó a las feministas: “No le importan los resultados, sino el marketing”. Y con respecto al caso Agostina sentenció: "Hay un asesino con nombre y apellido. No son todos los hombres, ni las políticas del Gobierno, ni el capitalismo. Es una persona concreta. La responsabilidad es individual y la pena también".
“El feminismo que defiendo es el que protege a las mujeres. A todas. Yo sé que cuando hablamos de datos hay familias atrás, y para esas familias ese número es un todo. Pero los datos hablan de una realidad”, expresó en redes Patricia Bullrich.
“Desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, y bajo nuestra gestión en Seguridad, logramos bajar un 25% los femicidios, fortalecimos el Sistema Penitenciario y creamos el Registro de ADN para Violadores”, continuó.
Y agregó: “Aún así la definición más importante es otra: El que las hace las paga. Un asesino o un violador no debe recibir un curso de género y una palmadita en la espalda, sino saber que hay consecuencias y que su lugar es la cárcel”.
“Nuestro feminismo no encubre ni libera violadores y asesinos. No vota contra la prisión efectiva para ellos ni contra herramientas como el Registro de ADN. No tiene un discurso para afuera y otro para adentro. Y no necesita un Ministerio ideológico con un presupuesto multimillonario y cero logros. Al contrario: nosotros los hacemos pagar”, sentenció.
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