Patricia Bullrich expresó en redes que una persona dejó a su hija en la escuela y terminó “herido por el tiro de un delincuente”. Y añadió: “El colmo: si son menores, quedarían libres por la locura de la jueza garantista”.

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En este sentido, interpeló al Gobernador: "¿Dónde está Kicillof? ¿Va a seguir en silencio mientras los bonaerenses viven con miedo, rodeados de violencia y terror?

Quien salió a contestarle fue el titular de la cartera de Seguridad de la Provincia Javier Alonso: “Patricia, no sea contradictoria. Cuando usted era Ministra, sus propias estadísticas mostraban a la Argentina como uno de los países más seguros de la región. Hoy Monteoliva difunde números similares y, de repente, todo es violencia y terror. ¿En qué quedamos?”.

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Y añadió: “Explique cómo serían esos resultados sin el trabajo de la Provincia, que está todos los días en los 135 municipios, invirtiendo y fortaleciendo la seguridad con recursos provinciales”.

"Dejen la chicana, trabajen y devuélvanles a los bonaerenses los miles de millones de dólares que les quitaron. Esos recursos también hacen falta para seguir construyendo una

Provincia más segura. Trabajen con seriedad y dejen de mentirle a la gente", aseveró.

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Y Bullrich volvió a replicar: “Su Ministro responde, Gobernador. Pero estos datos los tiene que tomar en cuenta usted, porque la seguridad de los bonaerenses es responsabilidad de su Gobierno”.

En este sentido, subrayó: “La Argentina es hoy el país más seguro de la región gracias al esfuerzo que hacemos desde el Gobierno Nacional, muchas provincias y las Fuerzas. Pero ese resultado se logra, en buena medida, a pesar de la Provincia de Buenos Aires”.

Y lanzó: "En los municipios del Conurbano, el índice de homicidios duplica al del resto de la Provincia y al nacional, mientras que los robos con violencia aumentaron más de 150% en el último año.

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“Ustedes siguen con más de 20 ministerios, choferes, estructuras gigantes y contrataciones masivas. ¿Cuánto gastan en mantener todo eso? ¿Para qué tienen un Ministerio de la Mujer si no sirve? ¿De verdad no pueden achicarse para poner más recursos donde hacen falta: en seguridad, por ejemplo? Para ustedes, una clara defensa a los delincuentes. Para nosotros, una sola regla: el que las hace, las paga”, finalizó la Senadora y ex Ministra de Seguridad de Javier Milei.