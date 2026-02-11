“(Axel) Kicillof, en vez de ir a la marcha, ponete a trabajar y a dar el ejemplo”, sostuvo la titular del bloque de LLA en el Senado Patricia Bullrich en redes sociales

“Este miércoles los bonaerenses salen a trabajar, como todos los días… y muchos lo hacen con miedo por la inseguridad que viven a diario”, añadió la alfil de Milei en la Cámara Alta, encargada de sumar las voluntades para aprobar la reforma laboral.

“Menos marchas y más gestión”, espetó Bullrich.

