Bullrich cruzó a Kicillof: "Ponete a trabajar, menos marchas y más gestión"
Luego de que el Gobernador bonaerense anunciara su participación en la movilización de este miércoles contra la reforma laboral, la Senadora libertario salió a cuestionarlo.
“(Axel) Kicillof, en vez de ir a la marcha, ponete a trabajar y a dar el ejemplo”, sostuvo la titular del bloque de LLA en el Senado Patricia Bullrich en redes sociales
“Este miércoles los bonaerenses salen a trabajar, como todos los días… y muchos lo hacen con miedo por la inseguridad que viven a diario”, añadió la alfil de Milei en la Cámara Alta, encargada de sumar las voluntades para aprobar la reforma laboral.
“Menos marchas y más gestión”, espetó Bullrich.
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión