“Visité las oficinas de Mercado Libre, orgullo argentino y ejemplo de lo que significa hacer las cosas bien. Generan miles de empleos directos e indirectos, miles de empresas y emprendedores que encuentran en esta plataforma la manera de crecer, y un hito histórico: con Mercado Pago lograron que casi todos los argentinos estén bancarizados”, destacó Patricia Bullrich en redes sociales.

Ads

Y añadió: “Si hablamos de trabajo, innovación y progreso, hablamos de Mercado Libre. Ese es el camino que la Argentina necesita”.

La Ministra estuvo acompañada por el candidato libertario por la Capital, Alejandro Fargosi, y el Diputada Damián Arabia.

Ads





Ads