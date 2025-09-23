Bullrich de campaña en las oficinas de Mercado Libre destacó a la empresa: "Es el camino que la Argentina necesita"
Junto a Damián Arabia y Alejandro Fargosi, la Ministra de Seguridad visitó la sede de la compañía multinacional. "Generan miles de empleos directos e indirectos, miles de empresas y emprendedores que encuentran en esta plataforma la manera de crecer", señaló.
“Visité las oficinas de Mercado Libre, orgullo argentino y ejemplo de lo que significa hacer las cosas bien. Generan miles de empleos directos e indirectos, miles de empresas y emprendedores que encuentran en esta plataforma la manera de crecer, y un hito histórico: con Mercado Pago lograron que casi todos los argentinos estén bancarizados”, destacó Patricia Bullrich en redes sociales.
Y añadió: “Si hablamos de trabajo, innovación y progreso, hablamos de Mercado Libre. Ese es el camino que la Argentina necesita”.
La Ministra estuvo acompañada por el candidato libertario por la Capital, Alejandro Fargosi, y el Diputada Damián Arabia.
