En la previa del debate en el Senado sobre la Ley de Propiedad Privada, la senadora nacional, Patricia Bullrich, salió a respaldar la iniciativa impulsada por el oficialismo y sostuvo que representa un cambio de rumbo frente a las usurpaciones y las expropiaciones.

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A través de sus redes sociales, Bullrich afirmó: "Hoy en el Senado vamos a tratar la Ley de Propiedad Privada y terminar con años de injusticia y delincuencia".

La senadora aseguró que el proyecto busca revertir una situación que, según su visión, perjudicó durante años a los propietarios. "Se acabó la Argentina donde el usurpador tenía más derechos que el dueño y el que cumplía la ley era el que esperaba. Las hacen, las pagan", expresó.

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Además, apuntó contra una de las herramientas contempladas en la legislación vigente y la vinculó con los gobiernos kirchneristas. "También vamos a terminar con una herramienta que le encanta al kirchnerismo: las expropiaciones del Estado sin fundamento", señaló.

Por último, Bullrich aseguró que la propuesta busca fortalecer la seguridad jurídica y proteger a quienes generan patrimonio. "Vamos a poner la ley del lado de quien trabaja, ahorra y construye", concluyó.

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El proyecto es uno de los principales temas de la sesión de este jueves en la Cámara alta. Tras retirar el capítulo referido a la Ley de Tierras Rurales, el oficialismo mantiene en discusión modificaciones al Código Civil y Comercial, el régimen de expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego, puntos que generan fuertes diferencias con la oposición.