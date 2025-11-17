“Fue una reunión donde las miradas respecto de cómo encarar el futuro tenían una cierta diferencia”, dijo Patricia Bullrich en declaraciones televisivas sobre su encuentro días atrás con Victoria Villarruel, quien desde hace rato ha roto con Casa Rosada.

En este marco, la Ministra cuestionó que la Vicepresidenta “no tome partido”, algo que, a su entender, “se hace porque ese cargo es en tanto somos gobierno”.

Además, insistió con que Villarruel “ayude a empujar los proyectos que el Gobierno necesita”, en un contexto en el que La Libertad Avanza deberá negociar cada ley para alcanzar el quórum y construir mayorías.

Por otro parte, se refirió a su ex socio político Mauricio Macri: “Si el PRO quiere ir política por política, que lo haga. La Argentina necesita que todos los sectores republicanos, que creemos que el país no puede volver al populismo, apoyen sin cortapisas. Hay que apoyar sin miedo, ¿Qué identidad se va a perder?”.

