Patricia Bullrich sostuvo que los senadores del PRO “votaron mal” al hacerlo a favor de la reforma jubilatoria, y le reclamó a Mauricio Macri que ordene al bloque.

“Vos no podés votar algo que va en contra de fundamentos que son parte de nuestra esencia. La esencia de tener un país ordenado macroeconómicamente, que no viva de la emisión permanente, de la ruedita, son principios que no los tocas y si lo haces perjudicas a los jubilados y a todos los argentinos”, dijo la funcionaria nacional en declaraciones televisivas.

En tanto, sobre la opinión del ex Presidente, a favor de veto de Milei contra la ley aprobada por el Congreso, la Ministra dijo que está muy bien su pensamiento, pero que hay que “ordenar a los senadores del PRO para que voten en consecuencia con esos principios”.

Por último, con respecto a la reforma jubilatoria, Bullrich consideró que los senadores y diputados del Parlamento se metieron “en el plan económico del Gobierno para agujerearlo”. “No es que Milei no quiera que las jubilaciones sean más beneficiosas, es que las cosas tienen su tiempo, ahora el planteo es bajar la inflación”, aclaró.