“Desde marzo de 2020, los presos del Sistema Penitenciario Bonaerense tienen celulares. Desde sus celdas usan redes sociales, graban TikToks y organizan estafas, grooming y venta de drogas. El inútil de (Axel) Kicillof lo permite. En la Provincia de Buenos Aires, quien las hace no las paga. El 7 de septiembre, privilegios para los delincuentes nunca más", expresó Patricia Bulrrich en redes sociales.

Luego, ahondó en declaraciones televisivas y al respecto dijo que hay dos modelos en pugna: “El modelo de Kicillof, que tiene que ver con que los presos sigan robando desde las cárceles, o nuestro modelo que sostiene que los presos están presos porque cometieron un delito contra la sociedad”.

“Es insólito que los reclusos de la Provincia tengan uso de los teléfonos celulares”, completó la Ministra en tono electoral.

