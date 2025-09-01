Este lunes, en Beccar (San Isidro), la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, encabezó una conferencia para presentar las estadísticas oficiales sobre incautaciones de drogas correspondientes al primer semestre de 2025. Acompañada por el intendente Ramón Lanús, la secretaria de Seguridad Alejandra Monteoliva, el secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Martín Berrier y el candidato a diputado nacional, José Luis Espert.

Patricia Bullrich detalló que “las fuerzas federales de seguridad incautan más del 90 % de la droga que se incauta en el país. El otro 10 % lo hacen las fuerzas provinciales en general a partir del microtráfico. Ahora son las fuerzas federales, el gobierno nacional, el que lleva adelante la tarea fuerte de combate al narcotráfico en el país.”

“Tenemos un 73 % más de incautaciones en drogas sintéticas, un 26 % más de detenidos y esto significa que han aumentado los procedimientos por investigación en relación a los procedimientos en flagrancia”, aseguró la funcionaria de Javier Milei.

“Hemos aumentado de manera significativa los decomisos de droga respecto al 2024, enero a junio, más del 80 % de incautaciones nacionales corresponden a organismos federales”, continuó.

“Los lugares claves y los epicentros en los que más droga se ha secuestrado son Rosario y Orán con el plan Güemes, 1.193 procedimientos y 464 detenidos, y en Rosario 1.738 procedimientos y 1.469 detenidos. Y una gran parte de esta droga se quemó: 143 quemas con 148 toneladas destruidas y 168 litros de precursores químico”, detalló.

La funcionaria nacional enumeró el tipo de droga incautado:

“En marihuana, hemos aumentado un 35 % en la incautación en este semestre, drogas sintéticas aumentaron un 5 %, y hay un 27 % más de detenidos, lo que implica menor nivel de impunidad”.

“Se realizaron 15.000 procedimientos por las fuerzas federales, un 16 % más que el año pasado, lo que evidencia una mayor operatividad.”

“Quiero felicitar al jefe de la Policía Federal Argentina por uno de los operativos más importantes de la historia argentina: una entrega vigilada desde el puerto de Buenos Aires hacia España, se descubrieron 500 kg de cocaína, toda la banda transnacional está detenida, la Argentina ha participado de uno de los operativos de entrega vigilada más importantes de nuestra historia”, resaltó Bullrich.