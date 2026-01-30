La Senadora Nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, recibirá este viernes a los familiares de Jeremías Monzón, el joven que fue emboscado, torturado y asesinado a puñaladas por tres menores en la ciudad de Santa Fe.

La reunión se dará en la previa del inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso, donde el Gobierno de Javier Milei buscará, entre otras cosas, impulsar la Ley Penal Juvenil, que propone la baja de la edad de imputabilidad.

Vale destacar que familiares y amigos del adolescente juntan firmas para que se conozca la Ley Jeremías, que busca reducir a 12 años la edad de imputabilidad.

Monzón, de 15 años, fue asesinado en un ataque coordinado entre al menos tres adolescentes, incluida la novia de la víctima. La secuencia fue filmado por los mismos homicidas.

