“Muchas gracias al Presidente, Javier Milei, y a la presidenta del partido, Karina Milei, por confiar en mí para encabezar el Bloque de LLA en el Senado”, manifestó Patricia Bullrich en redes sociales y adjuntó un video donde el mandatario la unge como conductora del partido en la Cámara Alta.

“Se vienen reformas muy importantes para los argentinos y voy dejar todo para lograr los cambios que el país necesita”, sostuvo la Ministra de Seguridad.

Se prevé que Bullrich podría, en 2027, ser la candidata de Milei a Jefa de Gobierno porteño. Al respecto, dependerá del éxito de la gestión libertaria durante los próximos dos años.

