Bullrich será la jefa del bloque libertario en el Senado: "Gracias Milei por confiar en mí", dijo
El Jefe de Estado decidió que la actual Ministra de Seguridad sea la presidenta de la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara Alta de la Nación. "Se vienen reformas muy importantes para los argentinos y voy dejar todo para lograr los cambios que el país necesita", expresó la funcionario.
“Muchas gracias al Presidente, Javier Milei, y a la presidenta del partido, Karina Milei, por confiar en mí para encabezar el Bloque de LLA en el Senado”, manifestó Patricia Bullrich en redes sociales y adjuntó un video donde el mandatario la unge como conductora del partido en la Cámara Alta.
“Se vienen reformas muy importantes para los argentinos y voy dejar todo para lograr los cambios que el país necesita”, sostuvo la Ministra de Seguridad.
Se prevé que Bullrich podría, en 2027, ser la candidata de Milei a Jefa de Gobierno porteño. Al respecto, dependerá del éxito de la gestión libertaria durante los próximos dos años.
