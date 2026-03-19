“El kirchnerismo se adueñó durante décadas de los Derechos Humanos para convertirlos en un negocio político. Impuso un relato, persiguió al que pensaba distinto y adoctrinó a toda una generación”, expresó Patricia Bullrich en redes sociales al presentar una iniciativa legislativa.

Ads

Y añadió: “Hoy repitieron lo mismo con una declaración sesgada y excluyente en el Senado de la Nación. La Libertad Avanza propuso algo distinto: Una mirada completa, sin relato y sin grieta. Se terminó el monopolio de la memoria. La historia es completa o no es”.

En este sentido, Bullrich anunció un proyecto de declaración manifestando el “compromiso con la defensa del orden constitucional”, pero condenando “cualquier tipo de violencia”.

Ads

Desde que asumió Javier Milei se viene intentando desde el Ejecutivo equiparar los crímenes de la dictadura con el accionar civil de las guerrillas urbanas (de las que llamativamente la propia Bullrich formó parte en la década del 70).

Puede interesarte

Ads