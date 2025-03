“Tuvimos algún altercado con un grupito medio politizado”, sostuvo Patricia Bullrich en declaraciones televisivas a raíz de la viralización de un video de damnificados que les pedían a “mojarse” como ellos.

“Yo estuve 45 minutos en ese lugar. Estuve con los vecinos. Me dijeron lo que había que hacer, me pidieron que abra la ruta. Tuve después una reunión con algunos más de ellos. Y cuando ya me iba, vino un grupo más politizado, incluso dijeron que eran del Polo Obrero… un grupo violento, con las típicas consignas K y del Polo Obrero. Eran del barrio pero lo hacían sabiendo que estaban generando un hecho mediático”, añadió la funcionaria de Javier Milei.

Por otro lado, la Ministra sostuvo: “Este tipo de catástrofes muestran la debilidad de un Estado que ha priorizado mal. La infraestructura de ciertas ciudades no aguanta. Y más allá de que 300 milímetro rompen cualquier cosa, tenemos años de desinversión real. Las consecuencias se ven en estos momentos”, y adelantó que este lunes volverá a Bahía Blanca.

Porque fue a Bahía Blanca y los vecinos la insultaron: "Perdimos todo, mojate los pies aunque sea". pic.twitter.com/WLxS4l0C5h — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 8, 2025