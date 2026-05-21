Patricia Bullrich presentó este martes la actualización de su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción, adelantándose más de un mes al vencimiento legal.

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Su movimiento no fue casual, ya que cayó en el momento de mayor tensión política dentro del oficialismo por la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se encuentra bajo investigación judicial y aún no ha transparentado sus bienes.

Antes, Bullrich había salido en primer lugar a pedir que el ministro coordinador presente su Declaración Jurada para despejar dudas sobre las acusaciones en su contra.

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