Bullrich volvió a dejar en offside a Adorni: Presentó su Declaración Jurada Patrimonial antes que el Jefe de Gabinete
La Senadora y ex Ministra de Seguridad primereó dentro del equipo de Javier Milei y presentación de su Declaración Patrimonial Jurada ante la Oficina Anticorrupción. De esta manera volvió a dejar expuesto Manuel Adorni, que investigado por la Justicia por supuesto enriquecimiento ilícito. Antes, Bullrich, lo había mandado a mostrar sus números.
Patricia Bullrich presentó este martes la actualización de su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción, adelantándose más de un mes al vencimiento legal.
Su movimiento no fue casual, ya que cayó en el momento de mayor tensión política dentro del oficialismo por la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se encuentra bajo investigación judicial y aún no ha transparentado sus bienes.
Antes, Bullrich había salido en primer lugar a pedir que el ministro coordinador presente su Declaración Jurada para despejar dudas sobre las acusaciones en su contra.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión