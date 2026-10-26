"Creo que hay que cuidar un poco las palabras y tratar de no cruzar un límite como con esta frase tan fuerte de quemarlos en la hoguera”, dijo Patricia Bullrich con respecto a las escandalosas declaraciones del Presidente Javier Milei en la Fundación Faro.

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“Defender la libertad también es respetar a quienes nos cuestionan”, añadió la titular del bloque de LLA en el Senado en declaraciones televisivas.

La nueva diferencia que marcó Bullrich con el Jefe de Estado se produjo después de que Milei apuntó contra periodistas a los que acusó de difundir información falsa sobre la causa Libra.

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