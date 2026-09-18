“El tema de la discapacidad es muy fuerte. La mesa política es para evaluar cómo caen en las cámaras los proyectos, qué es viable y qué no. El año pasado nosotros la pasamos muy mal cuando perdimos gobernabilidad. Romper mayorías que nos ayudan a generar gobernabilidad, a sacar leyes como todas las que sacamos este año. El Presupuesto siempre es una herramienta fundamental. En vez de mantener eso, de golpe viene una bomba atómica”, dijo Patricia Bullrich, ex Ministra de Seguridad de Javier Milei y actual titular del bloque de LLA en el Senado.

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Y en declaraciones televisivas agregó: “Tengo que ser sincera y decir: A mí no me tomen de tonta. Si estamos el día anterior en una mesa discutiendo y no nos enteramos de las cosas, yo siento que me toman de tonta. La evaluación que hubiera hecho es: pensemos esto tres veces, porque cuando nos chocamos ya contra la pared, ¿nos vamos a chocar de nuevo contra la pared de esta manera?”.

Por último, hizo un tiro por elevacón contra el Ministro Luis “Toto” Caputo: "El presupuesto sale de Economía, yo no quiero acusar a nadie. Y lo menos que pueden hacer es ponerlo sobre la mesa”.

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