Por Ramiro Pablo Gómez

Si hay una actividad que mueve economías regionales es el turismo, pero la pandemia ha paralizado un sector que depende de la circulación y el traslado de gente. El "mundo" busca soluciones para reactivar el rubro y el territorio bonaerense quiere replicar la idea de "burbujas turísticas".

¿Qué son las burbujas turísticas?

No es una definición literal sino que refiere a un criterio epidemiológico. Si consideramos zonas sin casos de COVID-19 con color verde y las que tienen circulación del virus con rojo, el tránsito turístico solo deberá ser entre las verdes. La ventaja es que los turistas no deberían hacer una cuarentena de 14 días ya que no ingresarían dentro de zonas virales y las posibilidades de contagio, serían mínimas. La palabra "burbuja" funcionaría como sinónimo de viaje seguro.

Qué están haciendo en otras partes del mundo

Entre Australia y Nueva Zelanda están pensado en la “burbuja trans-tasmania” ya que los vínculos comerciales entre ambos países son fuertes. Estan separados por 2000 mil kilómetros y es indudable que el viaje será en avión con estrictos controles sanitarios.

En Singapur y China este concepto de burbuja tomó la siguiente forma: Con un acuerdo bilateral los turistas pueden retomar viajes oficiales y de negocios esenciales. Deben dar negativo de coronavirus 48 horas antes de viajar y después de aterrizar donde deberán quedar aislados dos días hasta conocer el resultado.

Estonia, Letonia y Lituania levantaron la restricción de los 14 días de cuarentena y pretenden incorporar a Polonia y Finlandia en su zonas verdes. El turismo alemán en las islas canarias españolas es muy frecuente y eso podría abrir otra burbuja.

Los criterios para establecer una "burbuja" son, en primer lugar, epidemiológicos. No puede haber circulación viral. En segundo lugar, la conexión entre territorios responde a viajes de negocios o vinculos turísticos culturales entre regiones. El trabajo entre los ministerios de turismo y salud debe ser coordinado.

La Provincia debe darle forma bonaerense a sus "burbujas"

La Provincia de Buenos Aires necesita darle su propia forma a esa “burbuja” de manera que el sector turístico pueda pensar en un regreso. No hay modelos que se puedan “copiar y pegar” de otros países ya que las situaciones son distintas.

No hay distancias de 2000 kilómetros como entre Australia y Nueva Zelanda ni tampoco conexión aérea entre los 135 municipios o entre comunas y otras provincias que puedan ser verdes. La alternativa terrestre debe ser trabajada.

El caso asiático no se puede pensar para el denominado “miniturismo”, aquel viaje corto, tipo “escapada”, tan frecuente en la Provincia y vinculado a lazos turísticos más que a negocios o trabajadores esenciales. Un viaje de 3 o 5 días no puede tener 48 horas de aislamiento para ese pasajero.

Reactivar el turismo no es sólo el traslado (avión, bus, combi o privado), es la hotelería, la gastronomía, las propuestas culturales, las fiestas regionales, las ferias artesanales, espacios donde la aglomeración de personas puede ocurrir y hay que dar pasos lentos y cuidadosos.

El sector turístico, acá o en la China, tiene la difícil tarea de volver cuanto antes a la actividad sin poner en riesgo ni a los turistas ni a los territorios que se pretenden visitar.

LaNoticia1.com tuvo acceso a dos proyectos legislativos. La diputada Anastaia Peralta Ramos y el senador Owen Fernández de Juntos por el Cambio presentaron propuestas similares para la Provincia.