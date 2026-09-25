La Cámara de Diputados bonaerense avanzó con un proyecto para crear la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Buenos Aires, un organismo que tendría como objetivo la protección, promoción, defensa y monitoreo de los derechos de las infancias y adolescencias.

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La iniciativa fue analizada por la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia, presidida por la diputada María Sotolano, que avanzó con la unificación de proyectos presentados por la propia Sotolano y por la diputada Luciana Padulo.

La propuesta se encuadra en la Ley 13.298 y plantea la creación formal de un organismo independiente y especializado, con intervención en distintos ámbitos vinculados con la protección de niñas, niños y adolescentes en territorio bonaerense.

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#Hoy | 🏛 Presidida por la diputada @marusotolano, se desarrolló la reunión ordinaria de la comisión de Niñez, Adolescencia y Familia, en la cual avanzaron varios de los proyectos de ley tratados. pic.twitter.com/tt3XTibtX4 — Diputados BA (@HCDiputadosBA) September 24, 2026

Entre las funciones previstas se encuentra la posibilidad de recibir denuncias, intervenir en procesos judiciales o instancias de mediación y requerir el auxilio de la fuerza pública cuando sea necesario.

También tendría facultades para fiscalizar las condiciones de niñas, niños y adolescentes que se encuentren dentro del sistema de protección o en conflicto con la ley penal.

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El avance se produjo durante una reunión en la que la comisión también analizó otras iniciativas relacionadas con la infancia y la adolescencia.

Entre ellas, se consideró favorablemente un proyecto para implementar la identificación del binomio madre-recién nacido mediante calcos papiloscópicos en instituciones de salud habilitadas para realizar partos.

Además, avanzaron iniciativas vinculadas con la creación de la figura del abogado y abogada de niñas, niños y adolescentes, la implementación de la Semana de la Puericultura y la declaración del Día y la Semana de las Niñas Prematuras y los Niños Prematuros.