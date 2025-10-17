Este jueves en horas de la tarde, en la estación de servicio Texon de Bigand, ubicada en el cruce de las rutas 14 (provincial, Santa Fe) y 178 (nacional), un sujeto que es intensamente buscado cargó 55 mil pesos de combustible y huyó para no pagar.

Las cámaras del lugar captaron el delito y tomaron la chapa patente del Chevrolet Corsa II 5P GL gris (EHN 889), con lo que se logró determinar que el mismo se encuentra radicado en la localidad bonaerense de Pilar (más precisamente en el Registro Seccional 01306).

La Ruta 178 conduce desde Bigand a Pergamino, sitio donde comienza la autopista a Pilar; en este sentido, se baraja la hipótesis de que el hombre pudo haber retornado a su domicilio por esta vía.

