El kirchnerismo de Mar del Plata volvió a poner en debate la denominada “tasa vial” a los combustibles y apuntó contra la gestión municipal encabezada por Guillermo Montenegro, actualmente de licencia.

El bloque de concejales de Fuerza Patria presentó un proyecto de ordenanza para derogar el tributo que impone un recargo del 3% sobre la carga de combustibles líquidos y GNC, una medida que continúa vigente bajo la administración del intendente interino Agustín Neme.

La iniciativa se conoció en la previa del tratamiento del Presupuesto municipal y busca reabrir la discusión sobre el impacto y la eficacia de la tasa, creada en 2024 con el objetivo de financiar el arreglo y mantenimiento de las calles. Desde la oposición sostienen que el tributo “fracasó” y que no cumplió con las promesas realizadas al momento de su implementación.

“Se trata de una carga directa y permanente que impacta todos los días en el bolsillo de vecinos y turistas, y que solo puede justificarse si produce resultados concretos en la vida cotidiana de la ciudad”, señalaron desde el bloque de Fuerza Patria. En ese sentido, recordaron que Montenegro presentó la tasa como una herramienta para mejorar la infraestructura vial. Sin embargo, los ediles opositores afirmaron que esas mejoras nunca llegaron.

“Las calles no mejoraron. Por el contrario, están peor que nunca”, denunciaron.

Además, remarcaron que el distrito cuenta con una de las tasas viales más altas de la provincia de Buenos Aires, equiparada únicamente con la de Pinamar. En ese marco, cuestionaron el destino de los fondos recaudados y aseguraron que parte de los recursos que debían estar afectados a obras viales fueron utilizados para el pago de sueldos municipales.

En las últimas horas, vecinos de la zona de Plaza Peralta Ramos, cansados por la falta de respuestas ante el deterioro del asfalto, bautizaron irónicamente a los baches de una de las cuadras con los nombres de Guillermo Montenegro y Agustín Neme, como forma de protesta.

El proyecto ahora deberá ser tratado en el Concejo Deliberante, donde se anticipa un tenso cruce en torno a la tasa vial y su continuidad.