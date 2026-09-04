En una nueva jornada de trabajo legislativo, distintas comisiones de la Cámara de Diputados bonaerense avanzaron con proyectos vinculados a los derechos de los consumidores, la prevención de la violencia, la actividad de clubes y asociaciones civiles y el funcionamiento de los colegios profesionales.

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Uno de los principales avances se dio en la Comisión de Derechos del Usuario y el Consumidor, que preside el diputado Diego Nanni. Allí obtuvo aprobación una iniciativa de la diputada Ana Luz Balor que busca prohibir en la provincia de Buenos Aires el hostigamiento y el trato indigno en los reclamos extrajudiciales de deuda realizados por proveedores de bienes y servicios y agencias de cobranza.

El proyecto apunta a limitar prácticas como las presiones, el acoso y la coacción sobre personas que mantienen deudas, una problemática que tomó mayor dimensión en el contexto de sobreendeudamiento de los hogares.

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La iniciativa también contempla impedir el débito compulsivo o las acciones que obstaculicen el normal uso de cuentas de depósito como consecuencia de una deuda con la entidad prestadora.

En la misma comisión avanzó además un proyecto del diputado Ariel Archanco para actualizar la Ley 14.953 y adecuarla a los cambios tecnológicos. La propuesta establece que las piezas publicitarias deberán advertir cuando se utilicen recursos de creación, manipulación o alteración digital de la imagen corporal o la voz de una persona.

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También obtuvo aprobación un proyecto de la diputada Romina Braga destinado a reforzar la protección de consumidores, ahorristas e inversores frente a fraudes, estafas piramidales y esquemas financieros irregulares. La iniciativa busca limitar la difusión de entidades que no estén autorizadas por la Comisión Nacional de Valores o el Banco Central.

RCP y prevención del acoso en clubes

Por su parte, la Comisión de Clubes y Asociaciones Civiles, presidida por Luciana Padulo, avanzó con distintos proyectos, entre ellos una iniciativa de la diputada Lucía Iáñez para establecer capacitaciones en reanimación cardiopulmonar (RCP) destinadas a integrantes de asociaciones sociales sin fines de lucro.

La propuesta busca mejorar el acceso a las técnicas de reanimación y generar capacitación permanente para actuar ante situaciones de muerte súbita.

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Además, avanzó un proyecto de Alejandra Lordén que establece la obligatoriedad de implementar un protocolo de prevención y actuación frente al acoso en el ámbito deportivo en las instituciones deportivas.

Protocolo contra la violencia de género

En la Comisión de Mujer, presidida por Ayelén Rasquetti, obtuvo despacho favorable una iniciativa de Lucía Iáñez que propone modificar la Ley 14.050 para establecer un protocolo de prevención e intervención frente a casos de violencia de género, discriminación y abuso sexual en establecimientos bailables y espacios similares.

También avanzó una propuesta de Luciana Padulo, unificada con otra del diputado Carlos Puglelli, para establecer el 23 de septiembre como Día Provincial de los Derechos Políticos de la Mujer.

A su vez, obtuvo respaldo en comisión una iniciativa de Micaela Olivetto para instituir el 10 de enero como Día de las Mujeres Migrantes.

La comisión también dio aval a proyectos para declarar Personalidad Destacada a la profesora Adriana Alicia Geymonat, primera mujer en atravesar los seis pasos del Cruce de la Cordillera de los Andes, y a la arquitecta Elva Pilar Barreiro de Roulet.

Quieren limitar las candidaturas de deudores alimentarios

Finalmente, la Comisión de Federaciones y Colegios Profesionales, presidida por Maite Alvado, avanzó con una modificación a la Ley 13.074, que establece el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

La iniciativa de Luciana Padulo propone incorporar un artículo para que quienes estén matriculados en colegios y consejos profesionales bonaerenses y quieran postularse a cargos electivos dentro de esas instituciones deban presentar un certificado de libre deuda del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

También avanzó un proyecto de Ariel Archanco para modificar la Ley 10.411, correspondiente al Colegio de Técnicos. Entre otros cambios, propone denominarlo Consejo Profesional de Técnicos y Maestros Mayores de Obras de la provincia de Buenos Aires y ampliar las especialidades profesionales contempladas.

Por último, se aprobaron proyectos para establecer el 12 de mayo como Día de la Fonoaudiología y el 14 de mayo como Día del Mediador.