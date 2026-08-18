Un proyecto de ley presentado en la Legislatura bonaerense busca prohibir el consumo de cigarrillos en las playas marítimas de toda la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de proteger la salud de bañistas, trabajadores y personas no fumadoras, además de reducir el impacto ambiental de las colillas.

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La iniciativa pertenece al diputado bonaerense de Fuerza Patria Juan Martín Malpeli y propone extender a todos los distritos con litoral marítimo o fluvial un régimen de playas libres de humo.

La medida alcanzaría también a las Unidades Turísticas Fiscales administradas por la Provincia o los municipios, balnearios concesionados, sectores de uso público y accesos a la costa.

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Playas libres de humo, pero con sectores para fumadores

El proyecto contempla una particularidad: los municipios podrán habilitar zonas específicas para fumadores de hasta el 10% de la superficie de cada sector de playa.

Sin embargo, esos espacios deberán ubicarse a una distancia mínima de 50 metros de juegos infantiles, guarderías de playa, puestos de primeros auxilios y principales accesos peatonales.

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Además, deberán estar correctamente señalizados y contar con al menos un receptáculo cerrado y resistente al viento para depositar colillas cada 100 metros.

En caso de aprobarse la iniciativa, todos los accesos a las costas, las Unidades Turísticas Fiscales y los balnearios concesionados deberán exhibir carteles con la leyenda “Playa libre de humo”.

Multas de hasta 1.000 sueldos

El proyecto establece un régimen de sanciones económicas para quienes incumplan la prohibición.

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Los municipios podrán ejercer el poder de policía a través de inspectores municipales, guardavidas u otro personal autorizado, quienes estarán habilitados para constatar las infracciones y labrar las actas correspondientes.

Las multas previstas van desde el equivalente a un sueldo hasta 1.000 sueldos de la categoría inicial de la administración pública bonaerense, de acuerdo con la Ley N° 10.430.

El monto podrá aumentar ante determinadas circunstancias, entre ellas la reincidencia, la cercanía a espacios utilizados por niños y adolescentes, la existencia de daño ambiental comprobable y la negativa a abandonar la conducta.

También se contemplan sanciones para explotadores o concesionarios que incumplan con sus obligaciones de señalización o instalación de receptáculos para colillas.

¿A dónde iría el dinero de las multas?

Uno de los puntos centrales de la propuesta establece que el dinero recaudado por las sanciones será destinado íntegramente al hospital público de gestión estatal del municipio donde se cometió la infracción.

Los fondos podrán utilizarse para comprar equipamiento e insumos sanitarios y financiar programas de prevención del tabaquismo.

El impacto ambiental de las colillas

El proyecto también pone el foco en el impacto que generan los residuos del cigarrillo en las costas bonaerenses.

En los últimos años, organizaciones ambientales e investigadores del CONICET identificaron a las colillas como uno de los residuos más frecuentes encontrados en la arena durante jornadas de limpieza realizadas en Mar del Plata, Villa Gesell y otras localidades del litoral provincial.

Las colillas están compuestas principalmente por acetato de celulosa, un tipo de plástico de lenta degradación, y pueden retener sustancias tóxicas derivadas de la combustión del tabaco, como nicotina, metales pesados y compuestos cancerígenos.

Al entrar en contacto con el agua, esos elementos pueden liberarse y afectar la calidad del ambiente marino y a la fauna.

Buscan unificar las reglas en toda la provincia

Malpeli sostuvo que la iniciativa apunta a establecer un criterio común frente a la existencia de distintas regulaciones municipales.

Según explicó el legislador, varios municipios costeros ya avanzaron por separado con ordenanzas para crear playas libres de humo, lo que generó un esquema normativo diferente según cada localidad.

El proyecto busca así establecer un régimen provincial unificado, manteniendo la posibilidad de que los municipios determinen sectores específicos para fumadores.

El diputado consideró además que la problemática de las colillas constituye un argumento ambiental para avanzar con la regulación, en línea con las políticas de conservación y recuperación de la calidad del agua en la provincia.