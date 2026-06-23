Efectivos de la Prefectura Naval Argentina encontraron una mochila y un bidón de nafta pertenecientes a uno de los cinco pescadores desaparecidos en el Río de la Plata, quienes habían partido durante la mañana del domingo 14 de junio desde la costanera de Hudson, en el partido de Berazategui.

Ads

El hallazgo se registró en la localidad de Atalaya, partido de Magdalena, donde la mochila con pertenencias y el recipiente con combustible corresponderían a uno de los navegantes.

Se trata de una pista clave para dar con el paradero de Carlos Kovach, Claudio Kovach, Alejandro Boscardin, Damián Giubu y Sebastián Romegialli se subieron a un bote semirrígido rojo y blanco a fin de pescar pejerrey, pero se les perdió el rastro.

Ads

La alarma se activó luego de que personal del Camping Hudson advirtiera que los navegantes no habían regresado tras ingresar al río. Los vehículos de los pescadores permanecían estacionados en el predio, lo que reforzó la preocupación por su paradero.

La búsqueda se extendió hasta San Clemente del Tuyú y los especialistas utilizaron buques guardacostas, motos de agua y botes semirrígidos.

Ads

Según la información recabada por los investigadores, los cinco tripulantes tenían experiencia en navegación y contaban con los elementos de seguridad reglamentarios, entre ellos chalecos salvavidas, bengalas, GPS y radio VHF. Hasta el momento, los reiterados intentos de comunicación por radio y telefonía celular no arrojaron resultados positivos.

Acerca de cuál es la hipótesis principal que se baraja, explicaron que el bote se habrían hundido y que por la temperatura del agua todavía no los encuentran.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°4 Descentralizada de Berazategui, a cargo de Silvia Noemí Borrone, está a cargo del caso.