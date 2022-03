El economista Juan Enrique consideró que "va a ser difícil bajar los precios porque no se atacan las causas de la inflación". "Durante enero y febrero se autorizaron aumentos en productos que están regulados, en los que el gobierno podía intervenir". “Declaran la guerra contra la inflación después de darle las armas a los precios”, explicó.

"Ojalá los precios paren de subir, pero en realidad ya subieron. Lo que no subió fue el salario", señaló el economista, que en declaraciones brinaddas a Radio Provincia afirmó: “En ningún país donde estuvo el Fondo Monetario Internacional se controló la inflación. Tampoco en Argentina”.

"Firmamos un acuerdo con el Fondo que es para crecer y pagar, cuando deberíamos crecer para sacar al 40% de compatriotas que están en la pobreza. Si hablamos en términos de inflación, arrancamos con esta guerra con el 50% de los argentinos muertos, bajo el umbral de la pobreza", señaló Enrique.

Otro tema que el economista resaltó tiene que ver con la tasa de interés: "La están subiendo constantemente y un empresario o un comerciante que tiene que pedir un crédito pasa el interés a los precios".

Por último, consideró que "para que un país crezca hay que tener alimentos y energía gratis o baratos". "Los países se desarrollan así, un chico no puede estudiar si no comió y hay gente que no come. Eso lo tiene que decidir el gobierno, pero está más pensando en pagarle al Fondo que en otra cosa", concluyó.