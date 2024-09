“El 11/8 ¡Ruidazo y movilización!” reza el título de la convocatoria a la que llamaron diferentes organizaciones gremiales, políticas y sociales en repudio al veto del gobierno de Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria y en defensa de la educación pública.

Desde las 19.00 de este miércoles, la gente comenzó a concentrarse en la Plaza 25 de Mayo que es el parque principal de Chivilcoy, emplazada en el centro mismo de la ciudad.

En torno al mástil de la Bandera Nacional, se puede ver en las imágenes la presencia de vecinos de diferentes edades y banderas de agrupaciones colgadas en los alrededores.

Texto completo de la convocatoria

Si hay algo positivo en esta terrible realidad en la que estamos inmersos, es que tenemos un gobierno que no usa eufemismos. “Vine a achicar el Estado para agrandarles el bolsillo a ustedes”. Con esta frase, dirigida a los dueños de las grandes empresas, Milei dejó en claro, que no es más que un empleado al servicio del gran capital, contra el pueblo argentino. Y para eso no sólo pretende imponer un modelo de saqueo y miseria planificada.

También pretende un cambio cultural basado en la resignación. “Hay que aguantar”, nos dicen, “hay que hacer un sacrificio” nos proponen. Y como en todo gobierno despótico, los sacrificios los hacen todos, menos quienes tienen el poder. Entonces ¿cuál era la casta por la que venían? ¿Los jubilados que dejan de comprar los medicamentos, los discapacitados que no reciben asistencia, los comedores populares, las familias que no cenan, los niños con hambre son la casta? ¿Los trabajadores precarizados, los médicos y docentes con salarios por debajo de la línea de pobreza son la casta? ¿La Universidad, la Educación, la Ciencia y la Salud Pública, las Pymes son la casta? ¿La Justicia social es la casta? Definitivamente no.

Esos son los cimientos con los que hemos edificado nuestra Patria y los cuales vamos a defender entre todos, porque nos pertenecen a todos, y principalmente a las generaciones futuras, como reza la constitución. Por más gobiernos que hayan fracasado, el Estado Argentino sigue siendo una trinchera con la cual poder regular el Mercado y defender nuestros derechos. Esa trinchera la tenemos que recuperar y transformarla en una herramienta al servicio de las mayorías.

Vivimos una verdadera crisis del sistema político y es ahí donde se asienta la fortaleza (relativa) del actual gobierno. Por eso el desafío no solo es enfrentar el modelo “licuadora y motosierra”, sino construir una nueva propuesta política, desde abajo, con la participación de las organizaciones del pueblo y la comunidad organizada.

Este miércoles 11/9 salimos a fortalecer esta alianza y esta construcción. Exigimos a los diputados rechazar el veto al aumento de la Jubilaciones. Basta de hambre, saqueo y represión. ¡Ruidazo y movilización! Nos concentramos en la Plaza Principal, a las 19 hs., en el mástil de la Bandera Argentina (Av. Soárez y Rivadavia).

Adhieren a la convocatoria: La Bancaria, Nuevo Encuentro, Corriente Clasista y Combativa y PCR, Barrios de Pie, Libres del Sur Chivilcoy, Federación de Techo Vivienda y Hábitat, Agrupación Tato Taramasco, La Dignidad Chacabuco, SUTEBA/CTA de losTrabajadores, MTE - Rural, Frente Patria Grande, Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), Nuestra América, Libres del Sur Chacabuco, ATTTA (Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros), Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados.

Fuente: La Razón de Chivilcoy