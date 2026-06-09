Sostener cada banca de la Legislatura bonaerense cuesta, en promedio, más de $7,5 millones por día. El cálculo surge de dividir el presupuesto total asignado al Poder Legislativo provincial para 2026 entre los 138 legisladores que integran ambas cámaras.

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Según los recursos aprobados para este año, la Legislatura contará con un presupuesto de $378.004 millones, de los cuales $222.800 millones corresponden a la Cámara de Diputados y $156.204 millones al Senado bonaerense.

Al distribuir ese monto entre los 92 diputados y los 46 senadores, el resultado arroja que cada legislador representa un costo promedio de aproximadamente $2.739 millones al año, unos $228 millones por mes o más de $7,5 millones diarios.

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El cálculo no corresponde al salario que perciben los legisladores, sino al costo promedio de sostener cada banca dentro de la estructura legislativa. Allí se incluyen gastos de personal, asesores, funcionamiento administrativo, mantenimiento de edificios, contrataciones y otros recursos necesarios para el funcionamiento de ambas cámaras.

La actividad legislativa estuvo marcada por demoras y una reducida cantidad de sesiones durante buena parte del primer semestre, especialmente en la Cámara de Diputados, donde la falta de acuerdos políticos postergó durante meses el tratamiento de distintos proyectos.

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De acuerdo con estimaciones difundidas en ámbitos legislativos, ambas cámaras cuentan además con una planta permanente superior a los 2.200 trabajadores, a los que se suman asesores y personal contratado por los distintos bloques.

Los legisladores provinciales perciben salarios que rondan entre $5,8 y $6,3 millones mensuales. Sin embargo, según informó Clarín, el grueso de los recursos legislativos se destina al funcionamiento general del Poder Legislativo.

Además de las dietas, existen los denominados "módulos", recursos adicionales que pueden utilizarse para la contratación de asesores, gastos operativos, actividades institucionales y otras tareas vinculadas a la función legislativa. La cantidad de módulos disponibles suele variar según el cargo y las responsabilidades que tenga cada legislador dentro de la estructura parlamentaria.

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La magnitud del presupuesto también volvió a poner en discusión el funcionamiento del sistema legislativo bonaerense. En los últimos años, distintos sectores políticos impulsaron propuestas para reemplazar el actual esquema bicameral por una Legislatura unicameral, aunque ninguna de esas iniciativas logró avanzar.

El presupuesto destinado al Poder Legislativo supera ampliamente al de otras áreas de la administración provincial. Los $378.004 millones asignados para este año representan más del doble de los recursos destinados a la Secretaría de Protección de la Niñez y Adolescencia y triplican los fondos previstos para la provisión de medicamentos a través del Instituto Provincial del Cáncer.

En un contexto de restricciones presupuestarias y demandas crecientes sobre los servicios públicos, las cifras vuelven a poner bajo la lupa cuánto les cuesta a los bonaerenses sostener el funcionamiento de uno de los poderes del Estado provincial.