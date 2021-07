Un año después de su primera –y única– visita a la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, pasó este jueves por el recinto parlamentario para exponer sobre la gestión de Alberto Fernández y se enfrenó con la oposición. En ese contexto, distintos legisladores de Juntos por el Cambio salieron al cruce del funcionario, queien se lo notó incómodo y no la pasó nada bien en la Cámara Baja.

Uno de los que encendió el debate fue el diputado nacional Cristina Ritondo. "Nos habla de diálogo mientras hace dos días decía que se retrataba a la Argentina como si fuera un país de mierda", comenzó al dirigirse al jefe de Gabinete luego de su alocución. Y siguió: "Ustedes están haciendo mierda a la Argentina porque no tienen un plan económico, no tienen salida la pandemia, dejan a los chicos sin colegio".

Otro que aprovechó su turno fue el siempre polémico diputado del PRO, Fernando Iglesias, quien repudió la controversia que generó el funcionario bonaerense Carlos Bianco a partir de la comparación de la oposición con los nazis. "Qué alegría verlo acá después de un año, señor jefe de Gabinete, que alegría escucharlo hablar de diálogo cuando forma parte de un gobierno que nos insulta todos los días", arrancó irónico.

"Nos acusó falsamente de decir que el país era una mierda. Dijo que ni los nazis se animaron, y nos acusó de militar el exilio. Estudien su historia. Estudien cuándo fue que entraron los nazis a nuestro país, Mengele, Priebke y Eichmann, militar el exilio fue lo que hicieron ustedes cuando se tuvieron que exiliar el 'Beto' Brandoni, Mercedes Sosa, Héctor Alterio, en 1975, con el gobierno de la Triple A de la cual su abuelito era ministro", lanzó.

Uno de los momentos de mayor crispación tuvo lugar cuando el diputado de Juntos por el Cambio, Waldo Wolff, criticó al jefe de ministros por no cumplir con el mandato constitucional de visitar la Cámara baja cada 60 días. "No escuché ninguna vez en su discurso la palabra disculpas o perdón", lamentó el legislador, y agregó: "No lo escuché ni una vez argumentar por qué no vino durante 343 días".

Wolff prosiguió con sus críticas a Cafiero pero al verse interrumpido en varias ocasiones por Cecilia Moreau, estalló: "Cállese la boca diputada. No sea una irrespetuosa. La recuerdo a usted tirando piedras acá 4 años atrás". Por último, la diputada del PRO Silvia Lospennato le pidió a Massa que ponga orden en el oficialismo con una chicana a Máximo Kirchner: "Le pido que intervenga ya que no tiene presidente".

Ritondo a Santiago Cafiero, sin metáforas: Ustedes están haciendo mierda a la Argentina”. pic.twitter.com/8iArE7SYUK — Pablo Javier Blanco (@payitoweb) July 8, 2021

Se picó @WolffWaldo !! Quiero una Urna ya!! Yo voto a Wolff para lo que sea!!! Si Argentina se salva, va a ser gracias a gente como él!!! pic.twitter.com/G4OhDwKxwb — Mauro (@BrunodiazV) July 8, 2021

Qué bien escuchar al jefe de gabinete @SantiCafiero hablando de diálogo y de consenso viniendo de un gobierno que nos insulta todos los días, y cuando ayer nomás nos acusó falsamente de decir que el país era una mierda. pic.twitter.com/69emCT1Mpo — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) July 8, 2021

Hoy le entregué al Jefe de Gabinete, @SantiCafiero, un ejemplar de la Constitución para que conozca el artículo 101, que lo obliga a concurrir por lo menos una vez por mes alternativamente a cada una de las Cámaras del Congreso. pic.twitter.com/EqzyOcuU1F — Jorge R. Enríquez (@enriquezjorge) July 8, 2021