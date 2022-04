El calendario de pagos de Anses no se vio afectado por el feriado del 2 de abril, pero sí se modificará con las fechas de Semana Santa (14 y 15 de abril).

Durante esos días, el organismo que conduce Fernanda Raverta no otorgará haberes ni pagos por programas sociales. Los cambios impactarán en las fechas de cobro de la Asignación Universal por Hijo ( AUH), Asignación por Embarazo (AUE), Tarjeta Alimentar, jubilaciones y pensiones.

El jueves santo no es feriado nacional, sino que se estableció como un día no laborable. De esta manera, los empleadores decidirán si se trabaja o no, excepto en bancos, seguros y actividades afines. La Anses decidió suspender sus actividades.

Cronograma de pagos Anses

Pago jubilados abril 2022

Jubilaciones y pensiones con haberes que no superen los $36.676

Documentos terminados en 0: viernes 8 de abril

Documentos terminados en 1: lunes 11 de abril

Documentos terminados en 2: martes 12 de abril

Documentos terminados en 3: miércoles 13 de abril

Documentos terminados en 4: miércoles 13 de abril

Documentos terminados en 5: lunes 18 de abril

Documentos terminados en 6: martes 19 de abril

Documentos terminados en 7: miércoles 20 de abril

Documentos terminados en 8: jueves 21 de abril

Documentos terminados en 9: viernes 22 de abril

Jubilaciones y pensiones con haberes que superen $36.676

Documentos terminados en 0 y 1: lunes 25 de abril

Documentos terminados en 2 y 3: martes 26 de abril

Documentos terminados en 4 y 5: miércoles 27 de abril

Documentos terminados en 6 y 7: jueves 28 de abril

Documentos terminados en 8 y 9: viernes 29 de abril

Pensiones no contributivas

Documentos terminados en 4 y 5: martes 5 de abril

Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 6 de abril

Documentos terminados en 8 y 9: jueves 7 de abril

Fechas de cobro AUH abril 2022

Documentos terminados en 0: viernes 8 de abril

Documentos terminados en 1: lunes 11 de abril

Documentos terminados en 2: martes 12 de abril

Documentos terminados en 3: miércoles 13 de abril

Documentos terminados en 4: lunes 18 de abril

Documentos terminados en 5: martes 19 de abril

Documentos terminados en 6: miércoles 20 de abril

Documentos terminados en 7: jueves 21 de abril

Documentos terminados en 8: viernes 22 de abril

Documentos terminados en 9: lunes 25 de abril

Asignación por Embarazo en abril

Documentos terminados en 0: lunes 11 de abril

Documentos terminados en 1: martes 12 de abril

Documentos terminados en 2: miércoles 13 de abril

Documentos terminados en 3: lunes 18 de abril

Documentos terminados en 4: martes 19 de abril

Documentos terminados en 5: miércoles 20 de abril

Documentos terminados en 6: jueves 21 de abril

Documentos terminados en 7: viernes 22 de abril

Documentos terminados en 8: lunes 25 de abril

Documentos terminados en 9: martes 26 de abril

Tarjeta Alimentar abril 2022

El saldo de Tarjeta Alimentar se acredita el mismo día que la AUH, Asignación por Embarazo o Pensiones No Contributivas, según corresponda.