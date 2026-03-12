La primera sesión del año en el Concejo Deliberante de José C. Paz terminó en un fuerte escándalo político. Un cruce entre la concejal libertaria Mía Amoroso y la edil peronista Lorena Ramírez derivó en gritos, llanto y acusaciones personales en pleno recinto.

Lo que ya se anticipaba como una sesión tensa escaló rápidamente y quedó marcado por un enfrentamiento que rompió todos los códigos políticos dentro del cuerpo legislativo local.

El antecedente inmediato había ocurrido durante la asunción de concejales, cuando Ramírez le recriminó a Amoroso sus declaraciones de campaña contra el intendente Mario Ishii. En ese momento, la dirigente libertaria había prometido “sacarlo a patadas en el culo”, lo que generó un primer cruce que incluso se volvió viral en redes.

La tensión volvió a explotar este martes durante la primera sesión del año y el debut de Juan Ligo al frente del Concejo.

Durante su intervención, Amoroso denunció que desde el bloque oficialista había “murmullos y burlas”. En ese contexto, decidió responder sin filtros y apuntó contra varios concejales, especialmente contra Ramírez.

El momento más tenso llegó cuando la libertaria lanzó una pregunta que desató el caos en el recinto:

“¿Tu mamá está presa? ¿Tu mamá no está presa?”, dijo en referencia a Marité Zamora.

La reacción de Ramírez fue inmediata. Visiblemente afectada, entre lágrimas y gritos le respondió:

“¡Tenés que lavarte la boca antes de hablar de mi mamá! ¡Callate, cerrá el orto, cerrá el orto!”

El episodio quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales y rápidamente se viralizó, exponiendo el clima de máxima tensión política que atraviesa el Concejo Deliberante paceño.