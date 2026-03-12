"Callate y cerrá el orto": escándalo en el Concejo Deliberante de José C. Paz tras un feroz cruce entre dos concejalas
La concejal libertaria Mía Amoroso y la peronista Lorena Ramírez protagonizaron un durísimo cruce durante la primera sesión del año. Hubo gritos, llanto y acusaciones personales en pleno recinto.
La primera sesión del año en el Concejo Deliberante de José C. Paz terminó en un fuerte escándalo político. Un cruce entre la concejal libertaria Mía Amoroso y la edil peronista Lorena Ramírez derivó en gritos, llanto y acusaciones personales en pleno recinto.
Lo que ya se anticipaba como una sesión tensa escaló rápidamente y quedó marcado por un enfrentamiento que rompió todos los códigos políticos dentro del cuerpo legislativo local.
El antecedente inmediato había ocurrido durante la asunción de concejales, cuando Ramírez le recriminó a Amoroso sus declaraciones de campaña contra el intendente Mario Ishii. En ese momento, la dirigente libertaria había prometido “sacarlo a patadas en el culo”, lo que generó un primer cruce que incluso se volvió viral en redes.
La tensión volvió a explotar este martes durante la primera sesión del año y el debut de Juan Ligo al frente del Concejo.
Durante su intervención, Amoroso denunció que desde el bloque oficialista había “murmullos y burlas”. En ese contexto, decidió responder sin filtros y apuntó contra varios concejales, especialmente contra Ramírez.
El momento más tenso llegó cuando la libertaria lanzó una pregunta que desató el caos en el recinto:
“¿Tu mamá está presa? ¿Tu mamá no está presa?”, dijo en referencia a Marité Zamora.
La reacción de Ramírez fue inmediata. Visiblemente afectada, entre lágrimas y gritos le respondió:
“¡Tenés que lavarte la boca antes de hablar de mi mamá! ¡Callate, cerrá el orto, cerrá el orto!”
El episodio quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales y rápidamente se viralizó, exponiendo el clima de máxima tensión política que atraviesa el Concejo Deliberante paceño.
