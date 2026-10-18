Cuatro cámaras empresarias del transporte de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se declararon en emergencia y advirtieron que podrían recortar los servicios de las líneas nacionales de colectivos por falta de fondos.

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A través de un comunicado conjunto, la CEAP, la CETUBA, la CTPBA y la CEUTUPBA señalaron que existe un desfasaje millonario por errores en las proyecciones oficiales y la falta de actualización de los costos. Además, alertaron que el pago de los próximos aguinaldos y las negociaciones paritarias suman presión sobre las cuentas de las empresas.

Las líneas de colectivos del AMBA que podrían verse afectadas son las 104 líneas nacionales de colectivos que circulan por el AMBA:

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1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

En el documento, las entidades expresaron su "profunda preocupación por la crítica situación económica y financiera que atraviesan las empresas prestadoras" y alertaron que "la gravedad del escenario pone en riesgo la continuidad y regularidad de los servicios".

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Si bien mantuvieron reuniones con autoridades nacionales para buscar una solución, las cámaras empresarias señalaron que "aún no se han definido mecanismos concretos para actualizar la estructura de costos ni recomponer los ingresos del sector".

Entre los principales motivos de la emergencia, las cámaras empresarias señalaron un error en las proyecciones oficiales de recaudación. Al respecto, en el comunicado explicaron: "La situación se agravó por un error en la proyección de la recaudación entre junio y octubre, que sobreestimó en 40.000 millones de pesos los ingresos previstos. Este desfasaje generó un perjuicio económico que todavía no ha sido compensado".

A ese problema se suman exigencias vinculadas con los "reclamos históricos por costos insuficientemente reconocidos, como la adquisición de unidades, el gerenciamiento y otros gastos indispensables para la prestación del servicio".

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Las entidades también cuestionaron los criterios utilizados para evaluar el funcionamiento de las empresas y señalaron que las condiciones económicas actuales dificultan la renovación de los colectivos. Al respecto, sostuvieron: "Los índices de operatividad penalizan a las empresas por la antigüedad de sus unidades, cuando las condiciones económicas impiden renovar el parque móvil".

Así, las cámaras advirtieron que "el panorama se vuelve más crítico ante la proximidad del pago de aguinaldos, nuevas negociaciones paritarias y el incremento sostenido de los costos de explotación, sin definiciones claras sobre política tarifaria ni compensaciones".

Frente a esto, aseguraron: "Las empresas han hecho esfuerzos para sostener los servicios, pero resulta imposible continuar absorbiendo el creciente desequilibrio entre costos reales e ingresos reconocidos".

Por todos estos motivos, las entidades advirtieron que podrían empezar a recortar servicios. "Si no se obtienen respuestas urgentes, las compañías se verán obligadas a restringir progresivamente la prestación de los servicios, administrando los recursos disponibles para evitar una paralización total del sistema", indicaron.

Las cámaras también reconocieron el impacto que esta situación podría generar y se disculparon por los posibles inconvenientes. "Somos conscientes de las dificultades que esta situación ocasionará a los millones de pasajeros que diariamente utilizan el transporte público y les pedimos sinceras disculpas por los inconvenientes que puedan generarse. Precisamente por ello advertimos con anticipación sobre la gravedad del escenario y la necesidad de soluciones inmediatas", explicaron.

Y concluyeron: "Reiteramos nuestra disposición al diálogo, pero es imprescindible que los compromisos asumidos se traduzcan en decisiones concretas que garanticen la continuidad de un servicio público esencial".