La Verificación Técnica Vehicular (VTV) sumó un cambio importante ya que el pago del trámite pasará a realizarse de manera anticipada, antes de asistir a la planta.

Ads

Con este nuevo esquema, los conductores deberán abonar el servicio al momento de sacar el turno por internet, dejando atrás la posibilidad de pagar el mismo día de la revisión en la mayoría de los centros.

El sistema, conocido como “prepago”, ya comenzó a implementarse en varias plantas y se prevé que se extienda progresivamente hasta cubrir la totalidad de las sedes.

Ads

Para completar el trámite, los usuarios podrán pagar mediante tarjeta de débito, crédito o código QR, todo de forma digital a través de la web oficial.

Puede interesarte

Según explicaron desde las autoridades, la medida apunta a mejorar la organización del servicio, reducir tiempos de espera y hacer más eficiente la atención diaria en los centros de verificación.

Ads

Si bien algunas plantas aún mantienen un sistema mixto que permite pagar en el lugar, la intención es avanzar hacia un modelo completamente anticipado en el corto plazo.

El costo de la VTV en la Provincia de Buenos Aires

Los valores rigen a partir del 16 de enero de 2026: Las tarifas indicadas incluyen IVA

VEHÍCULOS hasta 2.500 Kg $97.057,65

VEHÍCULOS de más de 2.500 Kg $174.703,77

MOTOVEHÍCULOS de más de 50cc y hasta 200cc $38.823,06

MOTOVEHÍCULOS de más de 200cc y hasta 600cc $58.234,59

MOTOVEHÍCULOS de más de 600cc $77.646,12

REMOLQUES, SEMIREMOLQUES y ACOPLADOS hasta 2.500 Kg $58.234,59

REMOLQUES, SEMIREMOLQUES y ACOPLADOS de más de 2.500 Kg $87.351,8