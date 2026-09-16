Cambio de planes: Kicillof suspende visita a la Cuarta para participar de marcha por 50 años de la Noche de los Lápices
El Gobernador no quiere ceder ni un centímetro de la calle en el marco de la interna peronista. En este marco, pospuso sus actividades en 9 de Julio y Carlos Casares para movilizar en La Plata.
Axel Kicillof tenía previsto desembarcar este miércoles en la Cuarta Sección, pero finalmente se quedará en La Plata para encabezar un acto a las 13.00 en la plazoleta de 8 y 61, y luego sumarse a la marcha estudiantil.
El cambio de planes del Gobernador se da en medio de la feroz interna peronista de cara a las presidenciales del año próximo, y también en un contexto de cortocircuitos con la Federación de Estudiantes Secundarios (FES) por los micros para trasladar a los jóvenes hacia la actividad.
El Intendente local, Julio Alak, acompañará a Kicillof en el acto donde se entregarán menciones especiales a los familiares de las víctimas y a los sobrevivientes. Fue invitada la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, pero no se confirmó su presencia.
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