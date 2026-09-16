Axel Kicillof tenía previsto desembarcar este miércoles en la Cuarta Sección, pero finalmente se quedará en La Plata para encabezar un acto a las 13.00 en la plazoleta de 8 y 61, y luego sumarse a la marcha estudiantil.

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El cambio de planes del Gobernador se da en medio de la feroz interna peronista de cara a las presidenciales del año próximo, y también en un contexto de cortocircuitos con la Federación de Estudiantes Secundarios (FES) por los micros para trasladar a los jóvenes hacia la actividad.

El Intendente local, Julio Alak, acompañará a Kicillof en el acto donde se entregarán menciones especiales a los familiares de las víctimas y a los sobrevivientes. Fue invitada la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, pero no se confirmó su presencia.

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