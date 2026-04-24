El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo sistema de subsidio a las garrafas destinado a familias que no cuentan con acceso a la red de gas natural.

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El esquema contempla una devolución de hasta $9.593 por cada garrafa, lo que representa cerca de la mitad del valor promedio actual del producto, que se ubica entre los $18.000 y $20.000 para la garrafa de 10 kilos.

La inscripción comenzará a regir a partir de mayo y deberá realizarse a través del sitio oficial argentina.gob.ar/subsidios, donde los usuarios podrán registrarse para acceder al beneficio.

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Uno de los puntos centrales del programa es que tendrá efecto retroactivo desde abril, por lo que las compras realizadas desde ese mes también podrán ser reintegradas una vez habilitado el sistema.

A diferencia del esquema anterior, el usuario deberá abonar el total de la garrafa al momento de la compra, ya que el subsidio no se aplicará en el comercio sino mediante un sistema de reintegro posterior.

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El dinero será devuelto a través de transferencias bancarias o billeteras virtuales, lo que amplía las opciones para quienes no están bancarizados.

El mecanismo implica un proceso de inscripción previa y validación de datos, tras el cual se habilita la devolución en la modalidad elegida por el usuario.