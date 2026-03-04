El presidente Javier Milei oficializó un cambio clave en su Gabinete nacional. El fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, asumirá como nuevo ministro de Justicia de la Nación en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, quien deja el cargo tras varios meses de desgaste en la gestión.

En paralelo, el apoderado nacional de La Libertad Avanza, Santiago Viola, asumirá como secretario de Justicia en reemplazo de Sebastian Amerio.

Cúneo Libarona era uno de los tres funcionarios que permanecían desde el primer Gabinete de Milei y, según trascendió, ya había manifestado su intención de dejar el cargo por el desgaste que le generaba la gestión. La salida se produjo en línea con un acuerdo alcanzado en octubre pasado, cuando se comprometió a continuar hasta marzo de este año.

En los últimos días, Mahiques y su antecesor mantuvieron reuniones para coordinar la transición, mientras que el anuncio oficial se concretó tras un encuentro entre el Presidente y el ministro saliente en Olivos.

Tras confirmarse su designación, Mahiques abrió una nueva cuenta en la red social X y delineó las prioridades de su gestión. Agradeció al Presidente por la confianza y sostuvo que “sin justicia no hay futuro posible”, al tiempo que planteó la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho y garantizar reglas claras y estables.

“La Argentina necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas”, escribió. También remarcó la importancia de la seguridad jurídica como condición para la inversión y el desarrollo.

En su mensaje, dedicó un agradecimiento especial a Karina Milei por su “apoyo permanente”, un gesto que en el entorno oficial interpretan como una señal del rol central que tendrá la secretaria general en el área judicial.

Perfil y trayectoria

Mahiques se desempeña desde fines de 2019 como titular del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde ejerce como jefe de los fiscales porteños. Desde 2022, además, preside la Asociación Internacional de Fiscales (IAP).

Durante el gobierno de Mauricio Macri fue representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Proviene de una familia con fuerte inserción en el ámbito judicial. Su padre, Carlos Mahiques, integra la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, mientras que su hermano Ignacio es fiscal porteño y tuvo participación en la causa Vialidad. Otro de sus hermanos, Esteban, se desempeña en el ámbito de la Cancillería.