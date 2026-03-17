Fernando Bearzi, titular ejecutivo de ANSES, presentó la renuncia al cumplirse poco más de un año de su designación. El economista había sido designado en febrero de 2025 tras la salida de Mariano de los Heros.

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En su reemplazo fue designado Guillermo Arancibia, actual subdirector de la Anses y exgerente general de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en la gestión de Cambiemos (2015-2019).

Es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba, con especialización financiera de la Universidad de Belgrano y docente de Estadística en la Escuela de Economía y Negocios de la UNSAM.

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Se presenta como “especialista en materia de Seguridad Social, finanzas públicas, producción estadística y TIC. Responsable en la elaboración de planes, programas, proyectos y estudios de investigación en diferentes organismos de la Administración Pública, y en diseño de metodologías y explotación de la información estadística para publicaciones oficiales”.

Desempeñó además funciones de Director General de Estudios y Tecnología de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad del GCABA (2007–2015), Gerente de Auditoría Operacional y de Sistemas de ANSES (2004-2007); Jefe de Estudios Económicos en el Instituto Nacional de los Recursos de la Seguridad Social (2002), Subgerente Técnico y jefe de Estudios de la SRT (1.999–2002). Fui en distintas oportunidades consultor PNUD en proyectos BID y BIRF.

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En cuanto a Bearzi, su dimisión fue aceptada por la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Además de la dirección de Anses, mantuvo cargos de perfil financiero: fue presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior Fideicomiso en un breve lapso al inicio de la gestión libertaria.

Fernando Bearzi, el saliente titular de Anses

También formó parte de R. García & Asociados entre 1988 y 1995. Un año después, fundó una consultora llamada Bearzi & Asociados y fue titular de su firma hasta 2015. También fue director por Anses en Edenor en 2016 y fue ejecutivo de Nación Bursátil entre 2017 y 2020.