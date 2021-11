El intendente de Dolores Camilo Etchevarren afirmó "el conubrano es una fábrica de pobres, drogas y marginalidad" y que "el interior no tiene nada que ver con esa realidad".

En declaraciones a Radio Provincia, Etchevarren quien apoyó a Mauricio Macri en su declaración indagatoria en el juzgado federal de ese distrito, dijo que tratan de involucrar al expresidente en "algo que no tiene nada que ver y está todo armado. Estoy del lado de los familiares quiero justicia y estoy con ellos".

"Están usando la justicia, desde lo político es un disparate lo que están haciendo", remarcó, y a su vez aseguró: "Lo único que quieren hacer es procesarlo, ponerlo a la altura del kircherismo".

Por otro lado, el jefe comunal se mostró "harto" con los ministros "que no saben nada". "Necesitamos infraestructura y conectividad, y no se hace nada", dijo, y además sostuvo: "El gabinete no funciona en Nación y Provincia. No hay nadie del interior, son del conurbano y el conurbano es una fábrica de pobres, de drogas y de marginalidad. El interior no tiene nada que ver con esa realidad".