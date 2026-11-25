El intendente de San Cayetano, Miguel Gargaglione, se sumó al debate por los límites a las reelecciones de los jefes comunales bonaerenses y calificó de inconstitucional la ley vigente que restringe a una sola posibilidad de continuar por un nuevo mandato.

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“Hoy se está proscribiendo. Que cada vecino elija a quien quiera elegir, sin proscripción y sin una ley inconstitucional”, sostuvo durante una entrevista a Diario NQ.

Gargaglione gobierna San Cayetano, distrito de la Quinta Sección Electoral, desde 2007. Con la legislación actual, no podría competir por un nuevo mandato.

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El radical cuestionó los argumentos de la exgobernadora María Eugenia Vidal, en cuyo mandato se votó con apoyo del massismo la actual restricción, y defendió la continuidad de las gestiones municipales como una herramienta para consolidar proyectos a largo plazo.

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El intendente consideró que la normativa que impide superar dos períodos consecutivos es inconstitucional y restringe la voluntad popular. “Me parece que es fundamental dejar a la población que se exprese, no proscribir. Y hoy se está proscribiendo”, afirmó.

Para respaldar su postura, puso como “ejemplo” la gestión de Miguel Lunghi en Tandil. Según explicó, la continuidad de un intendente permite consolidar proyectos a largo plazo y sostener políticas públicas cuyos resultados pueden trascender varios períodos de gobierno. “¿Sin esa continuidad se hubiera logrado?”, se preguntó.

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