El sindicato de Camioneros bloquea hace una semana el acceso a Parque Ader, un complejo empresarial de logística integral situado en Villa Adelina, en el partido de Vicente López. La rama de logística del gremio apunta contra la empresa de envíos Chazki, con base en el predio bloqueado, por estar bajo el convenio de la Unión de Carga y Descarga en lugar de tener a sus empleados afiliados al sindicato de Hugo Moyano.

Desde hace seis días, decenas de militantes de camioneros se instalaron en las afueras del lugar, obstruyeron el paso de todas las empresas con depósitos en Parque Ader, y “tuvieron actos violentos, como tratar de tirar abajo el portón”, según informaron fuentes de la causa. El conflicto alcanzó cimas de tensión y violencia, por el que debió intervenir la Policía y se radicó una denuncia en la Justicia por usurpación y obstaculización.

La denuncia recayó ante el fiscal Alejandro Musso quien solicitó liberar el área afectada. “Cortaron el acceso de forma intermitente de acuerdo al delegado del día y de quién ingresaba. El viernes y el lunes, la gente generó desmanes. Tiraron piedras, se ponían agresivos verbalmente y, sobre todo, con las mujeres. Esto se incrementaba con el pasar de las horas y la ingesta de bebidas alcohólicas", detalló el fiscal.

Por su parte, Bernardo Fernández, el dueño de Parque Ader, fue quien hizo la denuncia y se quebró al hablar por televisión. “Traban las calles, hacen sus necesidades y comen en la calle, es un descontrol. Son muy agresivos. Estuvimos secuestrados durante cinco horas sin poder salir con amenazas. Han roto vidrios", señaló el empresario en declaraciones al programa Somos Noticias de Mariano García Realini.

"Todos los empresarios nos tenemos que juntar. Lo único que pedimos es trabajar, nos sacan millones y millones de pesos en impuestos que pagamos al día. No debemos nada. Yo disfruto trabajar y me da bronca que esta gente destruya todo. Estoy harto, estoy podrido. Así se pierde a la gente que piensa, que ayuda y que da trabajo. Me da mucha lástima y mucha bronca", concluyó el hombre, conmovido entre lágrimas.

Este miércoles LaNoticia1.com informó sobre otro bloqueo de Camioneros en la empresa Rey Distribución de San Pedro y la Justicia intervino para que lo levanten. La fiscala María del Valle Viviani, que investiga la causa por "extorsión y pedido de coimas", protagonizó un fuerte cruce con los referentes del gremio Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, quienes la increparon durante el operativo.