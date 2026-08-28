La Policía busca intensamente a Dylan Ezequiel Santillán Galeano, de 20 años, que se fugó de la Unidad Penal 57 de Campana el 20 de agosto, donde se encontraba alojado por estar acusado de asesinar a un policía en marzo de este año, en Lanús.

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Por el asesinato del policía Matías Ceballos están detenidos un menor de 17 años, Facundo Salazar, de 23 años, y Miguel Giménez, de 20.

La investigación del homicidio es llevada adelante por la fiscal Natalia Milione, de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil 2 de Avellaneda-Lanús. El ahora prófugo Santillán había sido apresado poco después del asesinato y ya se le había dictado la prisión preventiva.

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Ahora el Gobierno bonaerense ofreció una recompensa de entre $5 millones y $10 millones para obtener información que permita localizarlo y detenerlo. La medida fue dispuesta por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Resolución 2173-MSGP-2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial bonaerense.

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El homicidio ocurrió el 26 de marzo último por la tarde sobre la avenida Remedios de Escalada, a metros de la avenida Hipólito Yrigoyen, prácticamente en el límite de las localidades de Lanús Oeste y Gerli. Ceballos, de 34 años, se desempeñaba como cabo en la División Talleres de la Policía Federal.

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El ataque sucedió durante un intento de robo. Al momento del hecho, Ceballos se encontraba con su pareja, en una moto. Cuatro delincuentes, que se movían en dos motocicletas, lo abordaron para robarle el vehículo.

Cuando forcejaban, uno de los asaltantes se dio cuenta que la víctima estaba armada. “Tiene un arma”, gritó el ladrón, y otros dos cómplices le dispararon. Dos impactos de bala dieron en el tórax y otro en una pierna del agente. Tras ello, los homicidas le robaron su moto y escaparon. Ceballos fue trasladado de urgencia al Hospital Evita de Lanús, donde ingresó en estado crítico y falleció poco después debido a las heridas. Su pareja resultó ilesa.