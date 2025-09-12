Mediante un ciclo de episodios, MetroGAS no solo visibiliza la trayectoria, el compromiso y las pasiones de su gente, sino que también refuerza su identidad como marca empleadora innovadora, que apuesta al empoderamiento, la diversidad y el fortalecimiento de los vínculos humanos que trascienden el trabajo cotidiano, se informó oficialmente.

“La campaña surgió a partir de la convicción de querer mostrar el lado B de las personas que hacen MetroGAS: son historias únicas, llenas de valor, pasión y resiliencia. Estamos convencidos de que la empresa no está hecha solo de procesos y servicios, sino de cada una de las personas que, con su esfuerzo cotidiano, la hacen posible”, explicó Alejandro Di Lázzaro, director de Asuntos Corporativos y Comunicación de MetroGAS.

“Con esta campaña queremos transmitir que cada persona cuenta y que todas sus vivencias tienen valor. Detrás de cada colaborador hay alguien que también aporta a la sociedad desde la música, la solidaridad, el deporte o la cultura. Historias Reales quiere instalar la idea de que el trabajo es solo una parte de la identidad, pero que nuestra gente también trasciende con su actividad las paredes de la empresa”, agregó.

