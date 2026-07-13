Un vecino de Campana, ex oficial mayor del Ejército Argentino, recuperó la bandera argentina que había sido robada de su vivienda luego de que el caso se viralizara. Los responsables devolvieron el símbolo patrio y le pidieron disculpas personalmente al propietario, poniendo fin al episodio.

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Según informó el medio local 360 Noticias, el hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre Alberti, casi Jacob, donde un grupo de jóvenes fue captado por cámaras de seguridad retirando la bandera del frente de la casa. En las imágenes también se observaba cómo, antes de llevársela, la arrojaban al piso, una actitud que generó indignación entre los vecinos.

El propietario había apelado a la colaboración de la comunidad para recuperar la bandera, ya que explicó que tenía un importante valor personal y sentimental por su trayectoria como ex oficial mayor del Ejército Argentino.

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Tras la amplia difusión del caso, las personas involucradas restituyeron la bandera y ofrecieron disculpas al vecino. El propio damnificado confirmó que el episodio quedó resuelto y agradeció la repercusión que permitió recuperar el símbolo patrio.

De esta manera, un hecho que había despertado indignación en Campana tuvo un desenlace positivo gracias a la rápida difusión del caso y a la restitución de la bandera a su dueño.

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