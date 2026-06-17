La pasión por la Selección Argentina también tuvo representación campanense en Estados Unidos. Varios vecinos de la ciudad viajaron hasta Kansas City para presenciar el debut del conjunto nacional en el Mundial 2026, que terminó con una contundente victoria por 3 a 0 frente a Argelia.

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A través de las redes sociales comenzaron a multiplicarse las imágenes y videos de los hinchas que recorren distintas sedes mundialistas acompañando al equipo de Lionel Scaloni. En las publicaciones se observan camisetas argentinas, banderas con referencias a Campana y postales de los imponentes estadios norteamericanos que albergan la Copa del Mundo.

La presencia de los campanenses también se hizo notar en los tradicionales banderazos y puntos de encuentro de los simpatizantes argentinos. Incluso algunos fueron captados por las cámaras de televisión durante las transmisiones en vivo desde Kansas, donde miles de hinchas alentaron a la Albiceleste.

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Entre los fanáticos que viajaron se mezclan distintas pasiones. Las camisetas de clubes locales como Villa Dálmine y Puerto Nuevo aparecieron junto a los colores celeste y blanco, en una muestra de identidad que cruzó fronteras para acompañar a la Selección.

Tras el estreno exitoso ante Argelia, Argentina continuará su participación en la fase de grupos frente a Austria y Jordania. Mientras tanto, los hinchas de Campana seguirán sumando anécdotas y experiencias desde Estados Unidos, donde viven desde adentro la ilusión de una nueva conquista mundialista.

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