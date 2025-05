La legisladora del PTS en el Frente de Izquierda trabaja en las áreas de Terapia Intensiva y de Emergencia en el Hospital provincial "Horacio Cestino". Este lunes, en el Día internacional de la Enfermería, Cano quiso homenajear a los enfermeros pero no logró avanzar con su deseo debido a los acuerdos políticos en la Legislatura este lunes.

“Mis mayores respetos y mi homenaje total a los compañeros y compañeras enfermeras. Esto quería decir yo, que cobran dos mangos y son los que están ahí. Les dan de comer en la boca a los pacientes muchas veces”, señaló Cano Kelly, oriunda de Rauch pero representante de la tercera sección electoral, en declaraciones a LANOTICIA1.COM.

Al respecto, relató que “el otro día tenía internado un paciente de 16 años, que lo tenemos que internar en adultos, en UTI, y las compañeras llevaron su propia tablet para que él pueda ver una película”. “Estamos hablando de gente que pone su vida al servicio de la salud pública, que la defiende por muy precarios salarios. Yo quería mostrar cómo una enfermera que tiene 48 a de antigüedad cobra 850 mil pesos. Entonces que alguien me explique por qué una enfermera cobra eso y diputados senadores y jueces cobran por encima de los 4 millones de pesos”, dijo, con indignación.

“Nosotros venimos presentando proyectos sistemáticamente para que los diputados, senadores y jueces tengan que cobrar lo mismo que un salario docente con dos cargos. Porque tienen que cobrar lo mismo que cualquier laburante. Que sepan lo que pasa afuera. No tienen ni idea lo que pasa afuera. No saben lo que es cargar una SUBE, lo que es subirte a colectivo y que la SUBE esté sin carga y que te bajen, y tener que caminar 40 cuadras. No tienen la menor idea”, describió.

Y añadió: "Entonces, la verdad es que mi homenaje con el sector de enfermería, lo quería hacer hoy acá, por supuesto, pero sobre todo lo hago todos los días peleando para que sus demandas lleguen a buen puerto para que se organicen y para que podamos hacer de todos sus derechos laborales una realidad".

El hospital Horacio Cestino es provincial desde el 2002. “Es el único hospital público en la localidad de Ensenada con más de 60.000 habitantes, no tenemos tomógrafo, nos falta enfermería, tenemos un montón de reclamos que hacer en ese hospital”, enumeró. “Hay algunas gestiones avanzadas en relación a la incorporación del tomógrafo, pero son cosas que son muy graves”, afirmó.

“Estoy en Terapia Intensiva y Emergencia, estoy en área crítica. Sé de primera mano de lo que te estoy hablando. La situación de PAMI es acuciante. Estamos con un aumento de la demanda en el hospital público del 30%. Hoy estoy pos guardia. Vengo de haber laburado en la Facultad de Medicina como docente, porque soy docente de la Facultad de Medicina, te hablo con conocimiento de causa. Acá no sé qué hacen, pero estoy segura que no tienen la más pálida idea de lo que está pasando afuera”, lamentó.