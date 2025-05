La paciencia se agotó. Luego de 48 horas sin luz, vecinos de Berisso salieron a la calle este jueves para reclamar una respuesta urgente a la empresa distribuidora de energía. La protesta, que comenzó de forma espontánea, se dio sobre una de las avenidas más transitadas de la ciudad y fue acompañada por bocinazos de apoyo.

El corte comenzó hace dos días y afecta a decenas de familias. La situación se volvió insostenible: sin electricidad, pierden alimentos, los chicos no pueden estudiar, se interrumpen trabajos remotos y crece el temor por la inseguridad en horas de la noche.

“Estamos hartos de que no nos den una respuesta. Llamamos y llamamos y nadie nos dice nada. Ya perdimos comida, los chicos no pueden estudiar y vivimos con miedo porque de noche esto es una boca de lobo”, expresó Marta, vecina de la calle 51, en declaraciones publicadas en el medio local InfoBerisso.

Con el correr de las horas, la manifestación fue creciendo. Los vecinos ocuparon el costado de la avenida, visibilizando su reclamo y advirtiendo que podrían cortar completamente el tránsito si no obtienen una respuesta concreta. “Si en las próximas horas no vemos una cuadrilla trabajando, vamos a tener que tomar medidas más drásticas. No podemos seguir viviendo así”, señaló Juan, otro de los afectados.

El reclamo deja en evidencia el hartazgo de la comunidad de Berisso ante la reiteración de los cortes de energía y la falta de respuestas claras. Las próximas horas serán decisivas para saber si la empresa da señales o si la tensión escala en las calles.